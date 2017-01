Plus d'infos sur le spectacle City à Aix en Provence

Le spectacle City est au programme du festival Biennale des arts du Cirque 2017.

Aix-Marseille Université Ouverture parking et portes à 19h45

Je voudrais livrer une partition intense, virtuose, questionnante, déroutante et tendue par le texte des témoignages. Tout en assumant et revendiquant un spectacle home made. Répondre à mes interrogations avec les réponses des autres. Entrelacer l'acrobatie, la danse, le texte et le travail vidéo, n'en faire qu'une séquence. Dans mon monde : le cirque, le corps. Je me sens décalé ailleurs. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre de l'autre et de transformer ce sentiment en partage et en joie. Questionner d'autres humains... peut-être trouver quelques réponses à mes interrogations permanentes ? On est forcément atteint par l'autre et l'échange fait basculer l'esprit ailleurs. Cie les hommes de mains - Création de Joris Frigerio Spectacle programmé dans le cadre de la Biennale internationale des Arts du Cirque Parking de l'Université accessible 45 minutes avat le début de la représentation. salle accessible aux personnes à mobilité réduite.