Plus d'infos sur le spectacle Attrape-moi à Istres

Le spectacle Attrape-moi est au programme du festival Biennale des arts du Cirque 2017.

Ouvrez grands vos yeux et préparez-vous à recevoir une dose massive d'énergie avec cette bande de copains qui se retrouvent dans le chalet de leur jeunesse. Entre bonne humeur, taquineries, prouesses créatives, rien ne résiste à cette troupe sympathique au plaisir contagieux. Issus de l'école de cirque de la ville de Québec, passés par les plus grandes compagnies (Cirque du Soleil, Cirque Eloize, Les 7 doigts de la main), les six artistes de Flip Fabrique forment la nouvelle génération du cirque québécois. Ils renouvèlent avec talent les disciplines traditionnelles du cirque : acrobaties, jonglerie, barres russes, hula hoop, cerceau aérien, trampoline et numéros de main à main dans ce spectacle original, sensible et exigeant à découvrir en famille. Tout public à partir de 8 ans