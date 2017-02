Plus d'infos sur le spectacle Le Cirque Poussiere à Istres

Le spectacle Le Cirque Poussiere est au programme du festival Biennale des arts du Cirque 2017.

Le Cirque Poussière met en scène quatre artistes dont un étonnant duo féminin au cadre aérien, et nous accueille dans un décor tout de bois un brin désuet. C'est ainsi que nous pénétrons dans le chapiteau à l'univers décalé de Julien Candy, qui s'est entouré pour cette création d'un chanteur lyrique surprenant et de deux voltigeuses à la grâce infinie. Ce quatuor plein d'humour nous offrent un beau moment de cirque avec des numéros joyeux et d'une grande poésie. Un spectacle généreux et sensible à partager en famille. A partir de 7 ans. Le Cirque Poussière a reçu le Prix du jury du Festival Momix 2015.