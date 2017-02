Plus d'infos sur le spectacle Reversible à Istres

Le spectacle Reversible est au programme du festival Biennale des arts du Cirque 2017.

Depuis près de quinze ans, la compagnie québécoise Les 7 doigts de la main enchante le public avec des créations alliant virtuosité, numéros de cirque inédits et chorégraphies enlevées, dans un habile cocktail débordant de jeunesse et d'énergie. Dans la foulée de leurs précédentes créations accueillies au théâtre de l'Olivier (Psy, Traces...), Les 7 doigts de la main continuent leur exploration de l'intime et de l'universel portés en chaque être humain, dans un univers original combinant des prouesses acrobatiques de haute voltige à l'humour revigorant qui les caractérise. Réversible titille notre curiosité et nous permet de scruter par le trou de la serrure le théâtre des émotions, des peurs et des désirs de huit personnages qui se pensent à l'abri des regards. Que se passe-t-il derrière les portes closes ? « Une des plus fameuses compagnies de cirque du monde. » Le Monde A partir de 8 ans