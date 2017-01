Plus d'infos sur le spectacle Dark Circus à Marseille 7è arrondissement

création et interprétation Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond Le Dark Circus de STEREOPTIK plante son chapiteau à La Criée. Sur un texte de Pef, il invite à la découverte d'un univers graphique fait d'humour et d'alchimie visuelle, orchestré en fascinants tableaux noirs et blancs. « Venez nombreux, devenez malheureux ». Le Dark Circus est un cirque à la fois sinistre et sarcastique, où la trapéziste s'écrase au sol et où le dompteur est dévoré par un lion. C'est pourtant avec beaucoup de fantaisie que les deux artisans de STEREOPTIK racontent en dessin et interprètent cette histoire que leur a fournie Pef, le célèbre auteur et illustrateur de La belle lisse poire du prince de Motordu. À partir de ce récit qui, pour la première fois dans un des spectacles de la compagnie, laisse la place aux mots, Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet ont inventé un théâtre de visions et de fantasmagories. Avec des fusains, des feutres, du papier, des marionnettes en carton, ils font émerger sur le plateau un film d'animation dont la bande musicale est jouée en « live ». Leur langage visuel et musical fait voler les frontières entre arts plastiques, théâtre d'objet et vidéo.PMR : 0491547054