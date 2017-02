Plus d'infos sur le spectacle Limits à Marseille 7è arrondissement

Le spectacle Limits est au programme du festival Biennale des arts du Cirque 2017.

LE THEATRE NATIONAL DE MARSEILLE LA CRIEE(L.1055112-13-14)PRESENTE CE SPECTACLE

Conception et direction Tilde Björfors Epoustouflants et militants : les spectacles du Cirkus Cirkör mettent la performance au service de l'engagement. Laissez-vous gagner par l'énergie et l'inventivité de cette compagnie détonante et franchissez avec elle les limites du possible. Les artistes du Cirkus Cirkör filent les métaphores comme ils défient la pesanteur, recourant aux outils et codes traditionnels du cirque (quilles de jonglage, trapèze, acrobatie) tout en inventant des agrès inédits. Dans Knitting peace (« Tricoter la paix »), pelotes, mailles et crochets tissaient un univers rock et poétique. Avec Limits, ils poursuivent une réflexion amorcée dans un précédent spectacle, Borders : alors que se multiplient frontières, murs et clôtures, les Cirkus Cirkör composent une ode au franchissement des frontières et à la libre circulation. Comme toujours chez les circassiens suédois, prise de risque, prouesses techniques et extrême sensibilité se conjuguent sur la musique puissante et mélancolique de Samuel Andersson.PMR : 0491547054