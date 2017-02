Plus d'infos sur le spectacle Masse Critique à Marseille 3è arrondissement

Le spectacle Masse Critique est au programme du festival Biennale des arts du Cirque 2017.

Poursuivant la ligne tracée dans Fall fell fallen d'un cirque électro (recherche de l'accord sensible et périlleux entre mouvements et expérience sonore) l'équilibriste Sébastien Le Guen et le musicien/compositeur Jérôme Hoffmann tentent l'expérience cette fois en quartet, aux côtés de deux nouveaux partenaires : le musicien/compositeur Jonathan Fenez et le comédien Stéphane Guillemin. Continuant cette recherche grave et malicieuse autour de la tension et du point de rupture, les quatre artistes s'attaquent de concert à une matière dangereuse par sa simple présence : la pierre – matériau de construction à la symbolique forte et évocatrice, allant du geste anodin au défi architectural, des jeux enfantins jusqu'aux dérives fanatiques. Chaque pierre étant l'occasion de constructions instables, précaires, éphémères, comme autant de défis pour l'équilibriste. Bâtir, construire, pour s'élever, se mettre en danger, chuter peut-être et détruire sûrement, comme une métaphore terriblement actuelle de la destinée humaine. C'est en décalant de manière ludique et poétique quelques grands mythes fondateurs que les artistes posent élément après élément, pierre après pierre, les bases de ce cirque électro recomposé, entre concert, performance plastique et théâtre physique.PMR 0495049570