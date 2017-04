Plus d'infos sur le concert Freres et soeurs à Aix en Provence

LE GRAND THEATRE DE PROVENCE (1-1004553-51-52)PRESENTE CE SPECTACLE.

La musique a longtemps été une affaire de famille. Sensible par nature à ce partage, Renaud Capuçon réussit le tour de force de convier chaque année autour de lui, plusieurs ensembles de frères et soeurs virtuoses. Les La Marca, enfants du pays, connaissent chacun une carrière internationale d'envergure, l'aîné au violoncelle, le cadet à l'alto. Si les interprétations de Khatia Buniatishvili sont prisées des mélomanes, on connaît moins sa soeur aînée Gvantsa, pianiste également. Idem pour le violoncelliste Edgar Moreau dont le talent ne saurait faire ombrage à celui de sa jeune soeur Raphaëlle. Enfin, les Chilemme, Marie et Guillaume, respectivement à l'alto et au violon, complètent cette distribution exceptionnelle à retrouver dans Schumann et Franck, mais aussi Thierry Escaich.PMR : 08 2013 2013