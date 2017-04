Plus d'infos sur le concert J. E. Gardiner - Monteverdi Choir à Aix en Provence

LE GRAND THEATRE DE PROVENCE (1-1004553-51-52)PRESENTE CE SPECTACLE.

Sir John Eliot Gardiner revient au Festival de Pâques avec Il Ritorno d'Ulisse in patria, l'un des trois grands opéras de Claudio Monteverdi, dont on fête le 450e anniversaire. Composé au crépuscule de son existence et représenté pour la première fois à Venise en 1640, il remporte un succès immédiat. Monteverdi, unanimement considéré comme le père de la musique baroque, a porté à son point le plus haut la figuration du texte par la musique au moyen d'éléments qui perdureront jusqu'au XIXe siècle. Le chef d'orchestre aux cinquante ans de carrière dirige le Monteverdi Choir bien nommé et les English Baroque Soloists, pour la première fois dans cette oeuvre. Un événement !PMR : 08 2013 2013