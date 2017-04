Plus d'infos sur le concert Mozart - Beethoven - Schubert à Aix en Provence

LE GRAND THEATRE DE PROVENCE (1-1004553-51-52)PRESENTE CE SPECTACLE.

Christoph Eschenbach est de ces musiciens hors norme, capable un soir de diriger orchestre et choeur dans la Neuvième Symphonie de Beethoven et de se lancer le lendemain au piano dans un concert de musique de chambre. Avec Renaud Capuçon, il interprète Le Printemps de Beethoven, l'une de ses sonates les plus enjouées. Rejoint par Alisa Weilerstein, violoncelliste virtuose venue de New York et par Gérard Caussé, invité régulier du festival, ils font vibrer les sons enchantés du Quatuor pour piano et cordes n°1 de Mozart, au discours volubile et aux couleurs moirées. Enfin, ces musiciens d'exceptions se réunissent autour de La Truite de Schubert, chef-d'oeuvre joyeux d'un compositeur âgé de 22 ans à peine.PMR : 08 2013 2013