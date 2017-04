Plus d'infos sur le concert Nelson Freire - Bamberger - Hrusa à Aix en Provence

LE GRAND THEATRE DE PROVENCE (1-1004553-51-52)PRESENTE CE SPECTACLE.

Rencontre au sommet entre le pianiste Nelson Freire et les musiciens du Bamberger Symphoniker, orchestre fondé en 1946 dans une des plus belles villes de Bavière. Après plus de 7000 concerts dans le monde entier, le Bamberger est une des grandes institutions dépositaires du savoir-faire musical allemand. Succédant à Jonathan Nott, le nouveau directeur musical Jakub Hrù¨a ajoute une touche tchèque à la sonorité germanique de l'ensemble. Quant à Nelson Freire, il est, avec Martha Argerich, l'un des plus brillants représentants du piano sud-américain, et toujours admirable dans le Concerto pour piano n°4 (1806) de Beethoven, oeuvre virtuose et secrète. La Symphonie n°4 de Brahms, ultime page symphonique du plus classique des romantiques, complète le programme.PMR : 08 2013 2013