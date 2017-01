Plus d'infos sur le concert Orchestre Symphonique De Lettonie à Aix en Provence

LE GRAND THEATRE DE PROVENCE (1-1004553-2-1004551-3-1004552) PRESENTE CE SPECTACLE.

« L'orchestre est séduisant dès les premières mesures par le fondu des sonorités et la balance des pupitres. On sent une grande symbiose entre les instrumentistes et leur chef. » Forumopera L'Orchestre Symphonique de Lettonie affiche, du haut de ses neuf décennies d'existence, un palmarès impressionnant et une remarquable cohésion, encore renforcée depuis la nomination en 2013 d'Andris Poga à la baguette. Cet ancien assistant de Paavo Järvi à l'Orchestre de Paris, « à la présence aussi naturelle qu'écrasante » (Le Figaro) a déjà dirigé les grands orchestres français. La bulgare Plamena Mangova, révélée en 2007 par un Deuxième Prix au Concours Reine Elisabeth, interprétera le redoutable Concerto en sol de Ravel, sommet de virtuosité, composé d'un morceau lent ceint de deux danses extatiques, imprégnées tantôt de tournures hispanisantes qui feront la fortune du Boléro, tantôt de rythmes jazzy. Très à l'aise dans le répertoire coloré de la musique russe, Andris Poga dirigera ensuite le poème symphonique de Moussorgski Une nuit sur le Mont chauve ainsi que l'ultime partition de Rachmaninov, les célèbres Danses symphoniques où s'entremêlent senteurs lyriques et discrètes tendances modernistes.Orchestre Symphonique de LettonieDirection Andris PogaPiano Plamena MangovaModeste Moussorgski Une nuit sur le mont ChauveMaurice Ravel Concerto pour piano en sol majeurSergueï Rachmaninov Danses symphoniques, op. 45PMR : 0442916979