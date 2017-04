Plus d'infos sur le concert Portrait Thierry Escaich à Aix en Provence

LE GRAND THEATRE DE PROVENCE PRESENTE CE SPECTACLE.

Thierry Escaich est représentatif d'une génération de compositeurs désireux de rompre avec l'avant-gardisme de l'après-guerre et de renouer le lien intime entre public et création. Cet organiste de formation cisèle avec soin ses mélodies, tantôt sensuelles, tantôt incantatoires, les mâtinant d'une présence rythmique captivante, proche du jazz. Thierry Escaich a concocté un programme mettant en regard un bel échantillon de sa création à des oeuvres de Saint-Saëns et Widor, emblématiques de la tradition romantique de l'orgue français. On entendra également Debussy, interprété par Claire-Marie Le Guay, et le Trio Wanderer dans le Trio Vitebsk de l'Américain Aaron Copland, oeuvre écrite en 1929 sur un thème populaire juif.PMR : 08 2013 2013