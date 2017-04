Plus d'infos sur le concert Soirée spéciale Jazz Patate avec Benjamine Girolami - Smooth Attitude à Aix en Provence

Réunis par l'animation de diverses formations pédagogiques dont Solist'en scène, les 4 amis musiciens vous préparent une nouvelle aventure musicale "Jazz & Soul " autour des répertoires de Sade, Melody Gardot et Norah Jones auxquels viennent s'ajouter quelques standards intemporels...

Benjamine revient et elle est amoureuse, à n'en pas douter...

En reprenant "Don't know why", "Sunrise", "Your love is king", "Feeling the same way", "Who will confort me" et beaucoup d'autres thèmes qui nous ont fait vibrer, Benjamine nous offre un voyage plein d'amour et de swing qui ne laisse personne indifférent.

Benjamine Girolami : voix

Manu Decormis : claviers

Jean-Yves Soler : basse

Carl Bouchaux : batterie

Site web : http://www.letheatredaix.fr/

Infos réservation :

Tarif plein : 20€ Tarif réduit (Étudiant/Chômeur/RSA/ASPA/Handicapé) : 14€ Tarif enfant (moins de 12 ans) : 10€ https://www.yesgolive.com/le-theatre-daix/benjamine-girolami-smooth-attitude