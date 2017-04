Plus d'infos sur le Tchaïkovski Concerto Pour Violon à Aix en Provence

LE GRAND THEATRE DE PROVENCE (1-1004553-51-52)PRESENTE CE SPECTACLE.

Une vague italienne déferle sur le Festival de Pâques avec le retour de la Filarmonica Teatro Regio Torino, dirigée depuis 2007 par Gianandrea Noseda, musicien passionné, rompu tant aux exigences du répertoire symphonique qu'aux chausse-trappes de l'opéra. « Transformant la partition en dentelle sublime » (Libération), il se partage entre Berlin, Vienne, Paris et New York. Mais il est chez lui à la tête de cet orchestre, fondé par Arturo Toscanini et donne la réplique à la violoniste moldave Alexandra Conunova, révélée en 2014 par Génération @ Aix. Dotée d'un style juste et sensible, peaufiné auprès d'Ivry Gitlis et Igor Oistrakh, la jeune soliste interprète le célèbre Concerto pour violon de Tchaïkovski. PMR : 08 2013 2013