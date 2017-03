Plus d'infos sur le concert Blick Bassy - Soul Blues à Berre l'Etang

Blick Bassy Concert soul blues Ecrites et chantées par Blick Bassy – en Bassa, l'une des 260 langues au Cameroun – accompagnées par un ensemble unique de guitare, banjo, violoncelle et trombone – les onze pistes de son dernier album sont une révélation musicale. L'idée d'origine de Bassy était de rassembler le violoncelliste Clément Petit et le tromboniste Fidel Fourneyron pour enregistrer quelques sons en hommage à son héros de toujours Skip James. Par chance, le studio qu'il avait engagé appartenait aux bureaux de No Format !, l'innovant label Français dirigé par Laurent Bizot, qui se retrouva à écouter les résultats de cette peu commune mais déjà inspirée alchimie musicale.