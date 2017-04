Plus d'infos sur le concert Cafe Zimmermann à Berre l'Etang

Café Zimmermann Concert classique avec quatuor à cordes et clavecin Café Zimmermann... l'ensemble de musique baroque tire son nom d'un célèbre établissement géré par Gottfried Zimmermann, lieu de convivialité au coeur de Leipzig, où se rencontraient amateurs de café et mélomanes éclairés venus écouter le Collegium Musicum, dirigé notamment par G.P. Telemann et J.S. Bach. A l'image de cette atmosphère chaleureuse, les musiciens vous invitent à partager une soirée autour de la musique de chambre. Sans chef d'orchestre, l'ensemble joue « de concert » ; chaque musicien y est soliste, mène une ligne mélodique et vous livre cette musique à la fois intime et virtuose.