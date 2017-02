Plus d'infos sur le concert Massalia Sounds Gospels à Berre l'Etang

Massilia Sounds Gospel Puisant dans les racines de l'Histoire humaine contemporaine, les traditionnels Gospel délivrent ici leur puissance émotionnelle ampli?ée par la mouvance du Gospel Urbain actuel. Le souffle du Gospel projette les voix du choeur et l'entraîne dans une chorégraphie spontanée rendant indissociables le chant et la danse. Les voix vibrent, les mains claquent, les quatre musiciens rivalisent d'énergie avec le choeur et les solistes pour emporter le public vers un lâché-prise sensitif et émotionnel total.