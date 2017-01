Plus d'infos sur le concert Age Tendre nouvelle Tournée 2016 à Marseille 4è arrondissement

CHRISTOPHE DECHAVANNE(L.2-1074008) ET COYOTE LIVE PRESENTENT CE SPECTACLE LA TOURNEE DES IDOLES

CHRISTOPHE DECHAVANNE et COYOTE LIVE, en association avec PHILIPPE CARRÉ, PIERRE-NICOLAS CLÉRÉ ET HUGUES GENTELET, présentent, à l'occasion du 10ème Anniversaire : « AGE TENDRE ET TÊTES DE BOIS, LA TOURNÉE DES IDOLES » !!! Avec plus de 4 millions de spectateurs depuis 2006, AGE TENDRE réunit dans un spectacle unique et grandiose de nombreuses stars, des années yéyés jusqu'aux années disco. Accompagnés par 7 musiciens sous la direction de GUY MATTEONI, plus de 10 artistes vous feront revivre des mélodies inoubliables : GÉRARD LENORMAN, SHEILA, HUGUES AUFRAY, LES RUBETTES (feat. Alan Williams), LINDA DE SUZA, MARCEL AMONT, ISABELLE AUBRET, PASCAL DANEL, AUX BONHEUR DES DAMES et d'autres invités... Pour ce 10ème anniversaire : la troupe « GÉNÉRATION AGE TENDRE », composée de jeunes chanteurs issus des émissions de casting vocaux, accompagnera les artistes et interprètera également 2 medleys des plus belles chansons de cette époque. Le parrain d'honneur de cet événement musical est l'un des plus grands compositeur français : JACQUES REVAUX, connu entre autres pour avoir composé le succès planétaire Comme d'habitude et les plus grands tubes de Michel Sardou, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Eddy Mitchell, Enrico Macias, Sheila, Richard Anthony, Dalida et Hervé Vilard. PMR : 04 91 60 99 44