Plus d'infos sur le concert Avishai Cohen et Paul Laye Trio à Marseille 7è arrondissement

C'est au piano que Paul Lay vient confirmer son statut d'étoile montante du jazz. Il est entouré de musiciens de talent et invite Avishai Cohen à la trompette pour une soirée magistrale !Après plusieurs projets musicaux qui l'ont vu se produire notamment aux côtés de son frère et de sa soeur au sein du trio 3 Cohens, Avishaï Cohen a pris avec le Trio Triveni et son troisième album Dark nights sorti en 2014, un tournant expérimental mêlant acoustique et électronique des plus réussis. Pour le concert qu'il donne à La Criée, le trompettiste qui ne renie pas l'influence de Miles Davis, est l'invité spécial de Paul Lay, un des meilleurs pianistes de jazz de sa génération, Yoni Zelnik à la contrebasse et Dré Pallemaerts à la batterie, qui offrent au quartet une section rythmique affûtée. Une soirée de jazz prometteuse, entre standards et compositions originales, expérimentations et lyrisme inspiré...PMR : 0491547054