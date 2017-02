Plus d'infos sur le concert Boris Godounov à Marseille 1er arrondissement

L'OPERA DE MARSEILLE PRESENTE CE SPECTACLE

BORIS GODOUNOV - Modeste MOUSSORGSKIConstamment inspirée, profonde et chatoyante, l'écriture musicale de Moussorgski nous livre, avec ce chef-d'oeuvre, la richesse et l'infinie ambigüité de l'âme russe.Opéra en 7 tableauxLivret de Modeste MOUSSORGSKId'après la pièce d'Alexandre POUCHKINE et l'Histoire de l'État russede Nikolaï Mikhaïlovitch KARAMZIN, basé sur la version de 1869, révision Michael ROTDernière représentation à l'Opéra de Marseille, le 25 octobre 1987PRODUCTION OPÉRA ROYAL DE WALLONIEDirection musicale Paolo ARRIVABENIMise en scène / Décors Petrika IONESCOLumières Patrick MÉEÜSXénia Ludivine GOMBERTFiodor Caroline MENGLa Nourrice / L'Hôtesse Marie-Ange TODOROVITCHBoris Godounov Alexey TIKHOMIROVPimène Nicolas COURJALGregori / Dimitri Jean-Pierre FURLANChouisky Luca LOMBARDOVarlaam Wenwei ZHANGL'Innocent Christophe BERRYAndrei Tchelkalov Ventseslav ANASTASOVMissail Marc LARCHERNikitch / Officier de Police Julien VÉRONÈSEMityukha Jean-Marie DELPASOrchestre et Choeur de l'Opéra de MarseilleMaîtrise des Bouches-du-RhônePMR 04 91 55 11 10