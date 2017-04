Plus d'infos sur le concert Bounce Da Classics - Special Neo Soul à Marseille 6è arrondissement

Vous connaissez l'adage, "Plus on est de fous, plus on rit"... Alors nous levons (encore) le rideau sur notre nouveau projet collaboratif qui a vu le jour pour sa première Session Live en janvier 2017.

Nous vous invitons donc mardi 18/04/17 à Espace Julien cette fois-ci et plus précisément au Café Julien où nous vous proposons la troisième jam "Bounce Da Classics KING KRAB avec Diamond Cutter avec encore quelques guests surprises... pour finir avec un Dj set de ultra haute qualité avec Diamond Cutter !

Cette soirée est la troisième résidence mensuelle que Ze BourgeoiZ et ses artistes proposent. Cette Jam ne s'arrêtera pas qu'à la musique. Le concept est ambitieux...

Guests : infos à venir

To be continued...