SAAG LE MOULIN (3-139516) EN ACCORD AVEC CHINESE MAN RECORDS

Six ans après "Racing with the Sun", la quête de CHINESE MAN continue avec un deuxième opus prévu pour février 2017 ! De Bombay à Marseille en passant par New-York, ce nouvel album réserve bien des surprises et comblera les nombreux fans du groove sino-marseillais.