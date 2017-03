Plus d'infos sur le concert Danyèl Waro Et Zanmari Bare à Marseille 6è arrondissement

la SAS, IEX et l'Espace Julien presentent ce spectacle KAZKABAR TOUR

Voilà le concert de Maloya qu'on rêvait de vous proposer pour le Festival Avec le Temps. Les artistes ne sont pas en France entre le 7 et le 12 mars 2017 ? Qu'importe, on finit le mois de mars en beauté avec ce live immanquable. Une fois n'est pas coutume, on vous dévoile l'alter du festival avant de vous annoncer toute la programmation très prochainement.