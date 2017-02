Plus d'infos sur le concert Devin Townsend Project à Marseille 13è arrondissement

SAAG LE MOULIN (3-139516) ET TRENDKILL EN ACCORD AVEC BASE PROD

Musicien hyper créatif, perfectionniste et maniaque , Devin Townsend se signale depuis des années par sa capacité à expérimenter et créer un son dense et riche, empilant les couches instrumentales pour faire naître des atmosphères sans cesse renouvelées. Après un break dû à la naissance de son fils Reyner, et malgré ses déclarations appuyées sur son ras le bol de l'industrie musicale et son besoin de prendre du recul, il est tout récemment revenu avec Ziltoid The Omniscient, un nouvel album solo au concept cintré, et son nouvel album est prévu pour Septembre 2016. Devin Townsend Project sera en tournée en France en 2017 pour 3 concerts exceptionnels à Paris, Bordeaux et Marseille !