Plus d'infos sur le concert Helmet à Marseille 13è arrondissement

Helmet sera en tournée Française en Février 2017 afin de présenter son nouvel album DEAD TO THE WORLD, 1er album du groupe depuis 6 ans! Des groupes comme Deftones, Tools, Rage Against The Machine, Pantera ont tous cités HELMET comme l'une de leur référence principale. Mené par son leader charismatique, chanteur reconnaissable dès la première note et guitariste de génie PAGE HAMILTON.