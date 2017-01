Plus d'infos sur le concert La Chauve-souris à Marseille 1er arrondissement

Le concert La Chauve-souris a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Marseille 2017.

L'OPERA DE MARSEILLE PRESENTE CE SPECTACLE

Pétillante, sensuelle, grisante, la musique transcende la légèreté d'une anecdote toute viennoise et pourtant si parisienne...Opérette en 3 actesLivret de Karl HAFFNER et Richard GENÉEd'après le vaudeville d'Henri MEILHAC et Ludovic HALÉVY, Le RéveillonCréation à Vienne, Theater an der Wien, le 5 avril 1874Dernière représentation à l'Opéra de Marseille, le 1er janvier 1995COPRODUCTION THÉÂTRE DU CAPITOLE DE TOULOUSE / OPÉRA DE MONTE-CARLO /OPÉRA ROYAL DE WALLONIE / OPÉRA-THÉÂTRE METZ MÉTROPOLE / OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUXDirection musicale Jacques LACOMBEMise en scène Jean-Louis GRINDAScénographie Rudy SABOUNGHICostumes Danièle BARRAUDLumières Laurent CASTAINGTChorégraphie Eugénie ANDRINCaroline Anne-Catherine GILLETAdèle Jennifer MICHELOrlovsky Marie GAUTROTIda Estelle DANIÈREGaillardin Olivier GRANDDuparquet Alexandre DUHAMELTourillon Jean-François VINCIGUERRAAlfred Julien DRANYvan / Leopold Jean-Philippe CORREBidard Carl GHAZAROSSIANOrchestre et Choeur de l'Opéra de MarseillePMR 04 91 55 11 10