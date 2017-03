Plus d'infos sur le concert Magma à Marseille 13è arrondissement

SAAG LE MOULIN (3-139516) ET TRENDKILL ENTERTAINMENT EN ACCORD AVEC LA PROD JV

En 1969 MAGMA est fondé par Christian VANDER. Groupes et modes passent, quelques uns restent et durent. Très au delà du simple spasme musical et de l'effet de mode, MAGMA s'est imposé dès 1970 avec sa musique libérée des connivences et des clichés, musique violente, virtuose, sans pareille. Christian VANDER, batteur et fondateur du groupe, a joué ses premières rythmiques sous la direction d' Elvin Jones, et il a grandi comme une des mémoires du jazz des années 50/60, avec sa vision propre. Avec MAGMA, il évite la facilité et se démarque vite de ses contemporains. Musicien rigoureux, farouchement exigeant, il hypnotise dès qu'il joue ou chante, et ouvre les voies d'une polyrythmie puissante et implacable. Les musiciens qui l'entouraient alors, sont tous aujourd'hui de grands noms de la musique contemporaine. Ils s'appellent : Jannick Top, Claude Engel, Bernard Paganotti, Didier Lockwood et le regretté Michel Graillier... A l'image d'un Miles Davis, Vander reste un grand formateur de talents. Son attitude provocante et décalée avant l'heure, son originalité vocale, lui ont valu maints procès d'intention. Et pourtant sa musique est toujours présente, indépendante, indomptable ; vibrant aux muses de son inspiration grandiose tels John Coltrane, Igor Stravinsky ou encore Carl Orff. Très vite, MAGMA atteint une réputation internationale , se produit dans toute l'Europe et aux USA . Depuis les tournées s'enchaînent et le public est au rendez-vous, toujours plus nombreux. New York, Tokyo, Londres, Mexico, Moscou, Prague, vibrent à l'unisson de la musique de ce groupe culte. Trois générations d'aficionados se bousculent aujourd'hui à l'entrée de ces concerts internationaux de plus en plus fréquents et fréquentés.