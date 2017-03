Plus d'infos sur le concert Wilson Chante Montant à Marseille 1er arrondissement

L'OPERA DE MARSEILLE PRESENTE CE SPECTACLE

Wilson chante Montand contient ainsi les grands classiques immortels comme La Bicyclette, Les Grands Boulevards ou Syracuse, mais aussi quelques raretés comme Les Bijoux, composé par Léo Ferré sur un poème de Charles Baudelaire, Casse-têtes de Gébé et Philippe-Gérard ou Sanguine de Jacques Prévert et Bob Castella. Lambert Wilson connaît bien Yves Montand. Leur rencontre avec cet album sonne comme une évidence. Une évidence de timbre, déjà. Yves Montand et Lambert Wilson, deux barytons légers à la tessiture semblable, au timbre voisin, sont surtout deux amoureux des mots. Mise en scène Christian SCHIARETTI Avec Lambert WILSONPMR 04 91 55 11 10