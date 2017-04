Plus d'infos sur le concert Mikko Innanen & Innkvisitio à Vitrolles

Mikko Innanen a grandi en parcourant le monde avec son alto et son baryton et n'a eu de cesse de cultiver un jazz rétro-futuriste. Leader exigent et polyvalent, il possède une technique et une créativité qui font de lui une des « nouvelles voix incontournables apparues sur la scène des musiques improvisées européennes » (Down Beat, juillet 2015).

Le prix des places est compris entre : 11.80 et 13.80 ?

Date : samedi 8 avril 2017

