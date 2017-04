Plus d'infos sur le spectacle Arthur Perole à Aix en Provence

BALLET PRELJOCAJ (Lic.1-146661, 2-112311&3-112312) présente ce spectacle.

Sur des enregistrements live des Doors, Rock'n Chair mêle sur scène public et interprètes. Dans cette pièce diablement rock et furieusement pédagogique, les jeunes spectateurs appréhendent de manière ludique et interactive la fabrication d'un spectacle, au plus près des artistes. PMR : 0442934800