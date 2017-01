Plus d'infos sur le spectacle Herve Chaussard à Aix en Provence

BALLET PRELJOCAJ (Lic.1-146661, 2-112311&3-112312) présente ce spectacle.

Artiste associé au Ballet Preljocaj, Hervé Chaussard se lance dans une odyssée philosophique avec, autour du berceau de sa nouvelle pièce, Schopenhauer et Spinoza. The Game prend la forme d'un jeu à cinq niveaux et cinq joueurs, évoluant dans un univers de science-fiction. PMR : 0442934800