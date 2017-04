Plus d'infos sur le spectacle Roser Montllo Guberna&brigitte Seth à Aix en Provence

BALLET PRELJOCAJ (Lic.1-146661, 2-112311&3-112312) présente ce spectacle.

Cette pièce volubile et inclassable mixe à l'envi le verbe et la danse omniprésents par la façon d'être des acteurs-danseurs sur le plateau. Les voici en prise avec la complexité du bonheur dans une succession de saynètes trempées dans le réel. Drôle et caustique !PMR : 0442934800