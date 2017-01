Plus d'infos sur le spectacle Cré Scène 13 1ère école spécialisée en danse HIP HOP à Marseille 5è arrondissement

Le spectacle Cré Scène 13 1ère école spécialisée en danse HIP HOP a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Marseille 2017.

1ère école de danse spécialisée en danse Hip Hop avec des intervenants, danseurs, chorégraphes, jurys internationaux acteurs actifs de la culture Hip Hop depuis 1984 l'émission H.I.P.H.O.P

Cours par technique Popping, Locking, Bboying, Hip Hop (danse debout), Wacking, House Dance, mais aussi Ragga Dancehall.....

Les cours sont ouverts à tous que ce soit les petits, les grands, les adultes par loisirs, passionnés....

Organisateurs d'événements depuis 1998 : Rencontre Capoeira/Hip Hop, les WE CAN DANSE et SUMMER EVENT, JUSTE DEBOUT MARSEILLE, HIP HOP INTERNATIONAL, TRUE SCHOOL, BATTLE CHALLENGE SOUTH CONCEPT.....

Site web : http://www.cre-scene13.com