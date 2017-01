Plus d'infos sur l'exposition Marylin à Aix en Provence

Ouvert tous les jours de 10h à 18h.ATTENTION ! Entrée valable 15 minutes, temps de visite libreMarilyn22 octobre 2016 – 1er mai 2017Marilyn Monroe est certainement la star la plus photographiée dans l'histoire du cinéma. André de Dienes, Milton Greene, Philippe Halsman, Eve Arnold, Cecil Beaton, Richard Avedon, Sam Shaw, Ed Feingersh, George Barris, Bert Stern... les meilleurs photographes de son temps l'ont immortalisée, faisant de Marilyn l'icône que tout le monde connaît.A travers une soixantaine de tirages photographiques, principalement issus de collections privées, et de nombreux supports multimédia, l'exposition « Marilyn » raconte l'histoire de la relation particulière que Marilyn Monroe a toujours entretenue avec la photographie et les photographes. Une relation centrale dans la construction de son image mythique.Tarif réduit pour les 7 à 25 ans, les porteurs du Pass Education, les étudiants, les titulaires d'une carte d'invalidité et les demandeurs d'emploi. Gratuit pour les moins de 7 ans et les journalistes.Offre famille : l'entrée est gratuite pour le 2e enfant âgé de 7 à 17 ans (avec deux adultes et un enfant payant). .