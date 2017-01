Plus d'infos sur l'exposition Savoir Et Pouvoir A L'époque à Arles

Le musée départemental Arles antique consacre cette exposition au prince Khâemouaset, image de l'érudit et de l'homme de pouvoir de l'Égypte ancienne. Elle met en exergue les liens étroits qu'ont pu entretenir le prince et son père, Ramsès II, qu'il assista toute sa vie durant. Grand prêtre du dieu Ptah à Memphis, il devait être un des personnages les plus puissants d'Égypte. Il est passé à la postérité comme premier « archéologue de l'histoire » tant il s'est intéressé au passé en restaurant les monuments des pharaons de l'Ancien Empire dans la région entre Gizeh et Saqqara. C'est à Memphis, qu'il servit le plus assidûment les desseins de son père.

