Plus d'infos sur l'exposition Chagall à Les Baux de Provence

CHAGALLJanvier, mars, novembre, décembre : 10h-18hAvril, mai, juin, septembre, octobre : 9h30-19hJuillet et août : 9h30-19h30Dernière entrée 1h avant la fermetureAu coeur des Alpilles, les monumentales Carrières de Lumières accueillent des spectacles multimédia uniques au monde. Chaque année un grand spectacle inédit présentant les plus grands noms de l'Histoire de l'Art est proposé. Ces spectacles sont projetés sur les immenses parois de 14 mètres de haut, les piliers et les sols de la carrière et vous transportent en musique dans un univers d'images où les tableaux prennent vie sous vos yeux. Les Carrières de Lumières bénéficient d'un équipement et de procédés à la pointe de la technologie : la plus grosse installation multimédia fixe en France avec une centaine de vidéoprojecteurs projetant des images sur plus de 4000 m2 de surface.Ce nouveau spectacle donne l'occasion exceptionnelle de découvrir l'oeuvre significative de Marc Chagall, artiste d'origine russe et de nationalité française, acquise en 1937. Il est conçu comme un véritable voyage à travers les grandes étapes de la création de Marc Chagall.Les thèmes universels comme l'amour, la famille, les racines, le paysage, le cirque, la guerre, la musique se déploient avec effervescence, liberté et densité dans les Carrières. Aux côtés de l'oeuvre peinte, le spectacle dévoile collages, céramiques, mosaïques et vitraux montrant ainsi l'ampleur des talents de l'artiste.Réalisation : Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi.Gratuit pour les moins de 7 ans et journalistes. Tarif réduit pour les enfants de 7 à 17 ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi, les porteurs du Pass Education et les visiteurs handicapés.Offre famille : l'entrée est gratuite pour le 2e enfant âgé de 7 à 17 ans (avec deux adultes et un enfant payant).