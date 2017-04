Plus d'infos sur l'exposition Château Des Baux-de-provence à Les Baux de Provence

Ouvert tous les jours. Janv-fév-novdéc: 10h-17h. Mars-oct: 9h30-17h30. Avril-mai-juin-sept: 9h-19h Juillet-août: 9h-20h Accès coupe - file. Billet 1 jour.

Tirs à la catapulte tous les jours d'avril à septembre.Entrée gratuite pour le 2ème enfant âgé de 7 à 17 ans (sous réserve de deux entrées adultes et une entrée enfant payantes).Audioguide Gratuit.Le billet donne accès aux animations tous les week-ends, jours fériés et vacances scolaires d'avril à septembre. Situé au coeur des Alpilles, à 15 km d'Arles et à 25 km d'Avignon, par l'autoroute A7 ou A54 sortie les Baux de Provence. C'est à la fois un site grandiose et un monument de légende, fruit d'une histoire tumultueuse, où chaque époque a laissé sa trace. Vous découvrirez le Château tel qu'il devait être au Moyen-Age à travers la visite illustrée et ses panneaux grands formats. Voyagez dans le temps et plongez au coeur des reconstitutions de batailles ou de scènes de la vie quotidienne des habitants. Un voyage unique au coeur de l'histoire médiévale.Place forte médiévale, la citadelle des Baux de Provence, vous mènera dans un circuit mouvementé, parcourant les vestiges du Château. Découvrez les Tours de Brau et Sarrasine, les chapelles castrale et Saint-Blaise, le cimetière, l'hôpital Quiqueran, l'ancien moulin à vent et bien sur le château.Faites connaissance avec cinq machines de siège à taille réelle et en fonctionnement.Lors de la prise de places fortes au Moyen Âge, les armées utilisaient très souvent des catapultes. Le Château des Baux de Provence vous fait de revivre l'ambiance de ces sièges avec des démonstrations de tirs des machines dont la taille exceptionnelle permet de tirer à plus de 200 m !L'animation "Le maniement des armes" vous donnera l'occasion de tester les armes et d'expérimenter les combats.Enfin, découvrez les plus beaux sites et paysages de Provence à travers le film : la Provence vue du ciel.Le site n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.Les animaux sont admis.Les Médiévales des Baux Tous les week-ends, jours fériés et vacances scolaires d'avril à septembre Remontez le temps et catapultez-vous dans l'histoire ! Embarquez pour cette aventure à travers 3 animations et spectacles : - Tirs à la catapulte : armez le plus grand Trébuchet de France et découvrez l'histoire passionnante des machines de siège. - Tirs à l'arbalète : testez votre adresse et votre habileté et tentez de rivaliser avec un véritable archer. - Le duel médiéval : deux chevaliers s'affrontent dans un combat spectaculaire. Assistez au duel et admirez l'art du maniement des armes.