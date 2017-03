Plus d'infos sur l'exposition Compostelle à Marseille 1er arrondissement

LE THEATRE MUNICIPAL DE L'ODEON (L.1-1070574&73&72) PRESENTE CE SPECTACLE

COMPOSTELLE - Le Voyage intérieur - Film d'Eric FontaneillesCe pèlerinage né au Moyen Âge traverse les siècles jusqu'à notre époque. Parti du Puy en Velay sur la via Podiensis, Eric Fontaneilles nous conduit à travers le Massif Central et le Sud-Ouest, nous faisant découvrir une France hors du temps: Conques, Cahors, Moissac, Auvillar, Larressingle, Saint-Jean Pied-de-Port. Après le passage des Pyrénées, c'est une Espagne rurale qui vit au rythme du Camino de Santiago: la mémoire du chemin est partout présente. Les plateaux de Castille constituent un des points forts de ce voyage dans le temps et dans l'espace. La ville de Santiago nous accueillera au terme de cette marche le jour de la fête de l'apôtre, le 25 juillet, marquant la fin d'un itinéraire jalonné d'efforts, de découvertes et de rencontres.PMR 0496125277