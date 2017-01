Plus d'infos sur l'exposition Fredun Shapur à Marseille

Artiste, graphiste et designer, Fredun Shapur a porte sur le monde de l'enfance un regard particulie rement audacieux et inventif. Apre s avoir e tudie le design graphique au Royal College of Art de Londres, il ouvre son studio en 1959 et travaille a la cre ation de logos, packagings, affiches. En 1965, il e crit et illustre le ce le bre livre « Rond et rond et carre », dont les combinaisons de formes et de couleurs marque toute une ge ne ration. Il poursuit son travail en cre ant de nombreux jouets en bois, d'abord faits main, puis industrialise s par des fabricants tels que Naef, Galt Toys en Europe, et surtout Creative Playthings aux E tats-Unis. Des puzzles en bois aux de guisements en sacs en papier figurant toutes sortes d'animaux, ces jouets de ploient un graphisme colore et e pure reste e tonnamment moderne. Fredun Shapur a aussi illustre des livres pour enfants, mais reste surtout connu pour avoir re invente l'identite de Creative Plaything avec un logo devenu iconique.

