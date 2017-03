Plus d'infos sur l'Expositions-musee Des Civilisations à Marseille 2è arrondissement

Le Mucem - expositions permanentes et temporaires GRATUIT POUR TOUS LE PREMIER DIMANCHE DU MOISFermé le mardi, le 25 décembre et le 1er mai.Horaires de printemps : 11h-19h (mai – juin) (septembre - octobre)Horaires d'été : 10h-20h (juillet -août)Horaires d'automne : 11 h-19 h (septembre - octobre)Horaires d'hiver : 11h-18h (novembre - avril) Nocturne le vendredi jusqu'à 22h (mai - aout)Gratuité sur présentation de justificatif : Demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA ou minimum vieillesseEnfants de moins de 18 ans,Grands mutilés de guerre, grands handicapés civils et anciens combattants, visiteurs handicapés + 1 accompagnateur,Conférenciers et guides interprètes nationaux, régionaux,Journalistes titulaires de la carte de presse,Membres de l'ICOM, de l'ICOMOS et de l'AICA,Titulaires de la carte Culture (Ministère de la Culture et de la communication) +1 accompagnant, Maison des artistes,Amis du MuCEMLe tarif Famille est valable pour 2 adultes + 1 enfant minimum et jusqu'à 5 enfants maximum.Le billet d'entrée permet l'accès aux expositions permanentes et temporaires.A l'entrée du Vieux-Port, sur près de 30 000 m², il s'articule autour du fort Saint-Jean et du nouveau bâtiment construit sur l'ancien môle du J4 par l'architecte Rudy Ricciotti associé à Roland Carta, reliés par une fine passerelle qui surplombe la mer.Le MuCEM est également un lieu de promenade avec ses jardins, son solarium, son aire de pique-nique et sa déambulation en libre accès par les chemins de ronde, passerelles et autres rampes.Expositions temporaires:AFE'INDu 26 octobre 2016 au 23 janvier 2017 APRES BABEL, TRADUIREDu 14 décembre 2016 au 20 mars 2017VIE D'ORDURESDu 21 mars 2017 au 14 aout 2017AVENTURIERS DES MERSDu 7 juin 2017 au 9 octobre 2017NOUS SOMMES FOOTDu 12 octobre 2017 au 12 février 2018ROMAN PHOTODu 13 décembre 2017 au 23 avril 2018