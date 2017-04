Plus d'infos sur l'exposition La Guyane à Marseille 1er arrondissement

LE THEATRE MUNICIPAL DE L'ODEON (L.1-1070574&73&72) PRESENTE CE SPECTACLE

LA GUYANE - Terre de richesses et d'aventures - Film de Michel AubertPlus grand des départements français, la Guyane est le seul territoire européen en Amérique du sud. Elle abrite le centre spatial de Kourou. Terre de souffrance pour les envoyés du bagne, elle est celle de refuges pour esclaves en fuite, et pour peuples persécutés. Pluriethnique, la Guyane est une planète où un tour du monde peut se faire sur ses 86.000 km2. Source de richesses naturelles comme celles de l'or ou du bois, sa biodiversité animale, comme végétale est unique au monde. Sur cette terre d'aventures, le film relate une aventure humaine, celle d'une rencontre faite il y a 50 ans avec les indiens Wayampis des sources de l'Oyapock, et retrouvée intacte, avec une amitié sans frontière, et les souvenirs de famille apportés par les images qu'ils avaient captées dans leur passé.PMR 0496125277