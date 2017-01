Plus d'infos sur l'exposition Le Mekong à Marseille 1er arrondissement

LE THEATRE MUNICIPAL DE L'ODEON (L.1-1070574&73&72) PRESENTE CE SPECTACLE

LE MEKONG - Au fil d'un fleuve mythique - Film de Philippe JacqLe Mékong prend sa source au nord du Tibet et traverse six pays: la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et enfin le Vietnam. Durant trois ans, par tous les moyens de locomotion, Philippe JACQ part à la rencontre de ce fleuve mythique et partage la vie quotidienne des populations. Il revient avec de magnifiques images. La province du Yunnan - Les ethnies montagnardes - Le triangle d'or - Luang Prabang - Les 4000 îles - La cité d'Angkor - Le delta du Mékong...autant de thèmes abordés dans ce film profondément humain. Face aux problèmes écologiques engendrés par sa récente exploitation hydroélectrique, le Mékong n'est plus un long fleuve tranquille, c'est un fleuve en sursis.PMR 0496125277