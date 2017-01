Plus d'infos sur l'exposition Quirin MAYER entre équilibre & harmonie à Marseille

Le Musée Regards de Provence met à l'honneur le dessinateur, peintre et sculpteur Quirin Mayer (1927 - ) dont le travail d'abstractions figuratives et géométriques révèle un sens de l'équilibre et de l'harmonie mais aussi le reflet de tensions de la société actuelle. La couleur est un élément prédominant où elle s'impose en touches vives dans ses oeuvres, témoignant de son optimisme et sa joie de vivre.

Dans son processus de création, l'artiste laisse le champ libre à une création intuitive, à son sens et rythme de la ligne, de la forme et de la couleur.

En constante recherche artistique, plusieurs périodes et thèmes caractérisent son travail : « World Circus », « Boîte mystérieuse », « Constructions », « Wondering eyes », « Rencontres », « Happy life », « Jardin méditerranéen »...

L'énergie qui se dégage de ses figures semble représenter une décision, un acte de volonté, voire même un désir. Le dialogue entre ces figures est animé, intense voire parfois agressif. Cette exposition réunit plus de soixante sculptures en aluminium laquées, peintures, dessins, collages et céramiques issus majoritairement de la collection de l'artiste.

Site web : http://www.museeregardsdeprovence.com/

Infos réservation :

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermeture : 25 décembre, 1er janvier. Billet expositions temporaires : Plein Tarif : 6,50 €. Tarifs réduits (sur justificatif) : 5,50 € - 4,70 €. Billet couplé expositions temporaires & scénographie permanente : Plein Tarif : 8,50 €. Tarifs réduits 7,50 €, 6,50€. Visites commentées : tarif d'entrée + 6 € par personne, le mardi et samedi à 15h et tous les jours sur réservation. Visite commentée gratuite le samedi à 10h30, hors droit d'entrée sur réservation (6 à 25 personnes).