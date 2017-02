Japan Expo Sud 2017

Plus d'infos sur le festival Japan Expo Sud à Marseille 8è arrondissement

Japan Expo Sud 8e Vague - Forfait 3 jours

Changez d’air le temps d’un week-end, direction le Japon… en plein cœur de Marseille !

Amoureux de culture japonaise, fan de pop culture, ou simple curieux aimant voyager, Japan Expo Sud 8e Vague vous accueille 3 jours durant, du 24 au 26 février 2017 à Marseille Chanot, autour de ses thématiques phare : manga, animation, cosplay, jeux vidéo, j-music, culture traditionnelle et plus encore.

Aux quatre coins du festival, Japan Expo Sud vous propose toute la journée des événements et des activités pour tous : des showcases de j-music, du cosplay, des spectacles traditionnels, des jeux, du karaoke… et des rencontres avec des invités prestigieux.

Dans les allées et sur les stands, les boutiques de produits japonais ou de goodies, les fanzines et les associations vous attendent pour vous présenter leurs dernières exclusivités et vous proposer mille et une activités.

Du 24 au 26 février 2017 à Marseille Chanot.

Site web : http://www.japan-expo-sud.com/fr/