Plus d'infos sur le spectacle Les Miserables à Fos sur Mer

LICENCE 3-1064783 REGIE CULTURELLE SCENES ET CINES

CIE KARYATIDES (Belgique) D'après Victor Hugo Mise en scène Agnès Limbos et Félicie Artaud De et avec Karine Birgé et Marie Delhaye Après Madame Bovary accueilli au Théâtre de Fos en 2011, la compagnie Karyatides revient avec une adaptation originale d'un chef-d'oeuvre de la littérature. Figurines, vieux jouets, fourchettes et autres objets retapés au scalpel donnent chair aux personnages les plus marquants du roman. Tout en transformant une table en champ de bataille, une boîte de biscuits en auberge des Thénardier, des santons en peuple aux abois sur fond de Révolution, les auteurs-interprètes défendent un théâtre populaire, visuel et poétique, fait de bouts de ficelles, brut et dépouillé. « Le chef d'oeuvre de Victor Hugo adapté en théâtre d'objet. Un défi magnifiquement relevé. » La Libre Belgique Tout public à partir de 9 ans