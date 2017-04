Plus d'infos sur le spectacle 5 Souris à Marseille 8è arrondissement

Conte musical pour enfants de 2 à 8 ans Nos amies les 4 petites souris en voyageant dans le pays des couleurs, le rouge, le vert, le bleu et le jaune, ont trouvées un petit nid. Quel bonheur !!! Elles se sont fait aussi des tas d'amis : il y a Monsieur le Hibou, Monsieur l'Escargot avec sa maison sur le dos, Taupinette, la Taupe à lunettes reine des crêpes... En plus, quelle chance, elles ont retrouvées leur maman ! Heureuses, elles se sont endormies en souriant... Quand elles se sont réveillées, Jojo, Blueblue, Rosette et Souris Verte se sont écriées : « Dis maman, il est où papa ??? » Mais maman ne le savait pas. Le chat Mistigris l'avait-il mangé ? Le jardinier avec son chapeau l'avait-il attrapé ? Et voilà que nos 5 souris, reprennent le chemin du pays des couleurs. Mais cette fois-ci la route sera plus longue car c'est à travers les couleurs des saisons, le jaune de l'été, le rouge de l'automne, le bleu de l'hiver et le vert du printemps, que nos souris vont voyager... Mais vont-elles retrouver leur papa ?