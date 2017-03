Plus d'infos sur le spectacle Chantal Goya à Marseille 2è arrondissement

Attachez vos ceintures !

En voiture vers l'Ile au Rocher Enchanté !



Après une tournée triomphale de 40 Zéniths devant plus de 100 000 personnes venus acclamer aux quatre coins de France et de Belgique la “Planète Merveilleuse”, Chantal Goya revient avec un nouveau spectacle.



“LES AVENTURES FANTASTIQUES DE MARIE-ROSE” est écrit et mis en scène par l'enchanteur des fééries musicales, Jean-Jacques Debout.

Une aventure passionnante qui emmènera dans le Vieux Paris les petits et grands enfants à bord de la mythique voiture “Trèfle” jaune de Bécassine. Grâce à un ballon magique qui les fait s'envoler dans les airs, le voyage se poursuit vers l'Ile au Rocher Enchanté, où un mystérieux sorcier marabout sème la terreur.



En chemin , ils retrouveront tous leurs personnages préférés : Le Chat Botté, Pandi-Panda, Jeannot Lapin, Le Pélican, Guignol, le drôle de Crocodile Croque Monsieur et feront la connaissance de nouveaux amis au rythme des nouvelles chansons écrites par Jean-Jacques Debout.