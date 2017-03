Plus d'infos sur le spectacle Langevin à Marseille 2è arrondissement

Adam Concerts(2-1000272-3-146676) présente en accord avec Caramba Spectacles et OKI Spectacles ce spectacle

Langevin, Créateur d'Illusions, n°1 au Québec débarque en France. La magie de Langevin voyage entre la science, le rêve et l'illusion dans un laboratoire inspiré de l'univers de Jules Verne. En combinant science et magie, numéros poétiques et grandes illusions, Langevin est aujourd'hui la référence du renouveau du spectacle de magie. Adieu paillettes, lapins, chapeaux et assistantes sciées en deux ! Après avoir passé 3 semaines au Casino de Paris en février 2016 et sillonné les routes de France et de Suisse en 2016, il revient le Mercredi 22 Mars 2017 au Silo de Marseille! Réservation Personnes à Mobilité Réduite : 04 91 60 99 44