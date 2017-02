Plus d'infos sur le spectacle Lapinou Et Le Loup à Marseille 8è arrondissement

Conte pour enfants de 6 mois à 3 ans Voilà les nouvelles aventures de Lapinou ! Lapinou se promène dans les bois, pendant que le loup n'y est pas... Et de toute façon, Lapinou n'a pas peur du Loup ! Mais le loup, a-t-il peur de Lapinou... ? Que se passera-t-il quand ils tomberont nez à nez ? Entre un loup pas tout à fait comme les autres et un lapin très malin, tout est possible. Une histoire tendre et drôle, avec marionnettes, musique et chansons comme on les aime....